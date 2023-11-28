Кулеба розповів про "конструктивну" зустріч із новим главою МЗС Словаччини

Під час бесіди обговорювалися питання підтримки Словаччиною України у політичній та оборонній сферах. Український чиновник висловив вдячність Братиславі за допомогу.

"Конструктивна зустріч з моїм новим словацьким колегою Юрієм Бланаром. Я дякую міністру Бланару за підтвердження однозначної підтримки Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у публікації.

Кулеба наголосив на важливості того, що Словаччина продовжить брати участь у спільній роботі по українській Формулі миру, та готова підтримати рішення Європейського союзу про початок переговорів щодо вступу України до складу блоку, що очікується у грудні.

"Я також вдячний словацькому колезі за підтвердження того, що співпраця в оборонно-промисловій сфері між нашими компаніями буде продовжена, а ремонтний центр у Словаччині також продовжить роботу", - зазначив глава МЗС України.

Позиція нового уряду Словаччини щодо допомоги Україні

Цієї осені в Словаччині пройшли парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія на чолі з Робертом Фіцо, який став новим прем'єр-міністром країни.

Після виборів словацькі чиновники вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу. Тут слід нагадати, що попередній уряд країни рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300, літаки МіГ-29 та гаубиці.

Зазначимо при цьому, що, за словами Фіцо, він не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Як раніше зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.

Нещодавно глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив про плани профінансувати виробництво для України двох машин розмінування. Також він розповів, що Словаччина хоче передати Україні гуманітарну допомогу цієї зими.