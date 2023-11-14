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Словаччина профінансує виробництво машин розмінування для України

Вівторок 14 листопада 2023 21:56
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Словаччина профінансує виробництво машин розмінування для України Фото: Словаччина профінансує виробництво машин розмінування для України (flickr by eodworld)
Автор: Іван Носальський

Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena-4. Їх планують передати Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.

Як зазначив Бланар, його країна не надаватиме військової допомоги Україні, але і не перешкоджатиме компаніям, які хочуть її надати.

Він наголосив, що Словаччина хоче допомогти Україні взимку та направить для цього гуманітарну допомогу.

Також, за словами міністра, є пропозиції у сфері розмінування, в якій словацька армія має багатий досвід.

"Словацька Республіка профінансує виробництво двох засобів розмінування Bozenа-4 для української сторони , які мають надійти на озброєння в Херсонській області на початку наступного року", - розповів Бланар.

Крім цього, міністр підтримав амбіції України вступити до Європейського союзу.

Bozena-4

Варто зауважити, що Bozena-4 - це комплекс розмінування, який виготовляє словацька компанія WAY INDUSTRY. Вони призначені для розмінування забрудненої мінами території.

Управління такими машинами здійснюється за допомогою дистанційного радіопередавача. Системи містять основний корпус, бортовий пристрій, кабіну оператора та транспортну платформу-трейлер.

На озброєнні Україна вже має такі комплекси. При цьому Bozena-4 призначена для розмінування лише протипіхотних мін.

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