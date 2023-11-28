Кулеба рассказал о "конструктивной" встрече с новым главой МИД Словакии

В ходе беседы обсуждались вопросы поддержки Словакией Украины в политической и оборонной сферах. Украинский чиновник выразил благодарность Братиславе за оказанную помощь.

"Конструктивная встреча с моим новым словацким коллегой Юрием Бланаром. Я благодарю министра Бланара за подтверждение однозначной поддержки Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ", - говорится в публикации.

Кулеба отметил важность того, что Словакия продолжит участвовать в совместной работе по украинской Формуле мира, и готовна поддержать решение Европейского союза о начале переговоров о вступлении Украины в состав блока, что ожидается в декабре.

"Я также благодарен словацкому коллеге за подтверждение того, что сотрудничество в оборонно-промышленной сфере между нашими компаниями будет продолжено, а ремонтный центр в Словакии также продолжит работу, - указал глава МИД Украины.

Позиция нового правительства Словакии о помощи Украине

Этой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия во главе с Робертом Фицо, который в итоге стал новым премьер-министром страны.

После выборов словацкие чиновники уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь. Тут следует напомнить, что предыдущее правительство страны решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300, самолеты МиГ-29 и гаубицы.

Отметим при этом, что, по словам Фицо, он не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Как ранее отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.

Недавно глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о планах профинансировать производство для Украины двух машин разминирования. Также он рассказал, что Словакия хочет передать Украине гуманитарную помощь этой зимой.