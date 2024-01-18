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Кулеба розповів, коли будуть перші повітряні перемоги F-16 в Україні

Четвер 18 січня 2024 20:20
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Кулеба розповів, коли будуть перші повітряні перемоги F-16 в Україні Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Перші повітряні перемоги винищувачів F-16 в Україні очікуються вже цього року.

Про це заявив міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, інженери, інфраструктура", - заявив він.

За словами міністра, ісі країни, які пообіцяли надати F-16 Україні, дотримуються зобов'язань.

"Процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. Я думаю, що цього року ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", - заявив Кулеба.

F-16 для України

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також стало відомо й про те, що Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому західних винищувачів.

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