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Очікування України від саміту НАТО вже частково задоволені, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Очікування України від саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня, вже частково задоволені. На ньому буде зроблено крок, який наблизить приєднання України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

У контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, Кулеба заявив, що Україна зараз перебуває на такій стадії, коли її очікування частково задоволені.

"Але скажу вам так, метафорично, бо ми ще в активному переговорному процесі: коли ми починали розмову з партнерами про саміт, ми наполягали, щоб вони зробили крок до членства в НАТО. Сьогодні ми вже не вирішуємо цю проблему, вона вирішена. Крок буде", - сказав він.

За його словами, питання полягає у тому, наскільки довгим буде цей крок, наскільки широко "занесуть та поставлять ногу". Та це вже саме по собі досягнення.

"Так, ми говоримо жорсткі речі. Так, нам надсилають сигнали, що "не перегинайте і покладайтесь на нас". Але у президента абсолютно непохитна у цьому питанні позиція, його позиція жорстка: членство України в НАТО - єдиний спосіб запобігти новим війнам в Європі. І це реально правда", - додав міністр.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до Альянсу лише після завершення бойових дій. Проте держава хоче на саміті НАТО у Вільнюсі отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

Так, керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

До того ж, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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