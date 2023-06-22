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Ожидания Украины от саммита НАТО частично удовлетворены, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Ожидания Украины от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, уже частично удовлетворены. На нем будет сделан шаг, который приблизит присоединение Украины к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе Кулеба заявил, что Украина сейчас находится на такой стадии, когда ее ожидания частично удовлетворены.

"Но скажу вам так, метафорично, потому что мы еще в активном переговорном процессе: когда мы начинали разговор с партнерами о саммите, мы настаивали, чтобы сделали шаг к членству в НАТО. Сегодня мы уже не решаем эту проблему, она решена. Шаг будет", - сказал он.

По его словам, вопрос состоит в том, насколько длинным будет этот шаг, насколько широко "занесут и поставят ногу". Но это уже само по себе достижение.

"Да, мы говорим жесткие вещи. Да, нам посылают сигналы, что "не перегибайте и полагайтесь на нас". Но у президента абсолютно непоколебимая в этом вопросе позиция, его позиция жесткая: членство Украины в НАТО - единственный способ предотвратить новые войны в Европе. И это реально правда", - добавил министр.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к Альянсу только после окончания боевых действий. Однако государство хочет на саммите НАТО в Вильнюсе получить политическое решение по поддержке вступления.

Так, руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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НАТОМИД УкраиныДмитрий Кулеба