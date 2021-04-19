Кулеба про російської агресії: зараз не 2014 рік, Україна і світ готові

Україна готова до російської агресії . Зараз Київ готовий відбивати агресію як політико-дипломатичних, так і військовим шляхом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України".

"Досвід 2014 року навчив кільком простим істинам. Перша: від Росії можна чекати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли", - сказав Кулеба.

Як тільки Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Київ почав консолідувати міжнародну підтримку. У підсумку, в пропаганду Кремля про нібито підготовлюваний з боку України настанні ніхто не повірив, зазначив міністр.

"На відміну від 2014 року, в 2021 році Україна і світ готові, і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не придумали в Кремлі", - резюмував Кулеба.