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Кулеба про російської агресії: зараз не 2014 рік, Україна і світ готові

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 09:23
Кулеба про російської агресії: зараз не 2014 рік, Україна і світ готові Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Україна готова до російської агресії. Зараз Київ готовий відбивати агресію як політико-дипломатичних, так і військовим шляхом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України".

"Досвід 2014 року навчив кільком простим істинам. Перша: від Росії можна чекати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли", - сказав Кулеба.

Як тільки Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Київ почав консолідувати міжнародну підтримку. У підсумку, в пропаганду Кремля про нібито підготовлюваний з боку України настанні ніхто не повірив, зазначив міністр.

"На відміну від 2014 року, в 2021 році Україна і світ готові, і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не придумали в Кремлі", - резюмував Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до кордону, щоб змусити Україну визнати незаконну окупацію в Донецьку і Луганську.

Нагадаємо, в Кремлі назвали умову деескалації ситуації біля українських кордонів, куди Росія стягує свої війська.

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