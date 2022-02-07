Кулеба: если Россия навяжет фазу военного конфликта, мы будем готовы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет готова ко всему, если Россия навяжет очередную фазу военного конфликта. Что касается угрозы вторжения, то он напомнил, что война продолжается с 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его брифинг по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
"Не нужно пугать украинцев войной. Мы ведем войну с 2014 года. Мы многое пережили... Мы готовы ко всему. И если нам Россия навяжет очередную фазу военного конфликта, мы будем готовы", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее он заявил, что Украина и Германия нашли точки соприкосновения в вопросе поставок вооружений, но следующий шаг должно сделать немецкое правительство.
Он также назвал "красные линии" Украины в вопросах мирного урегулирования на Донбассе и подчеркнул, что Киев никогда не пойдет на прямые переговоры с оккупационными властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.