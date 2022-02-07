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Кулеба об оборонной помощи от Германии: нашли точки соприкосновения

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 18:05
Кулеба об оборонной помощи от Германии: нашли точки соприкосновения Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Андреев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Германия нашли точки соприкосновения в вопросе поставок вооружений. Глава МИД отметил, что следующий шаг должно сделать немецкое правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Что касается поставок оружия (Украине - ред.). Мы об этом говорили. Но скажу дипломатично, мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и что намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что у него произошел откровенный разговор с главой МИД Германии. По его словам, в вопросе поставок вооружений у Украины "отличные позиции".

"Но наша задача не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы найти точки соприкосновения и решения. И сегодня мы нашли эти точки и проект решения. Теперь будем ждать шаг немецкого правительства", - резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине.

Отметим, посольство Украины в Германии направило официальное письмо немецкому правительству Германии с просьбой предоставить оборонительное вооружение.

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Германия Дмитрий Кулеба
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