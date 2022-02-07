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Кулеба: якщо Росія нав'яже фазу військового конфлікту, ми будемо готові

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 18:28
Кулеба: якщо Росія нав'яже фазу військового конфлікту, ми будемо готові Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (facebook Дмитра Кулеби)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова до всього, якщо Росія нав'яже чергову фазу військового конфлікту. Що стосується загрози вторгнення, то він нагадав, що війна триває з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Не потрібно лякати українців війною. Ми ведемо війну з 2014 року. Ми багато пережили... Ми готові до всього. І якщо нам Росія нав'яже чергову фазу військового конфлікту, ми будемо готові", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше він заявив, що Україна і Німеччина знайшли точки дотику у питанні поставок озброєнь, але наступний крок має зробити німецький уряд.

Він також назвав "червоні лінії" України в питаннях мирного врегулювання на Донбасі і підкреслив, що Київ ніколи не піде на прямі переговори з окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
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