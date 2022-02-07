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Кулеба: переговоры с боевиками ОРДЛО не предусмотрены "Минском"

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 17:44
Кулеба: переговоры с боевиками ОРДЛО не предусмотрены "Минском" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото: Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Дмитрий Андреев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с боевиками ОРДЛО не предусмотрены минскими соглашениями. Глава МИД подчеркнул, что Россия таким образом хочет избавиться от статуса стороны конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Я проинформировал Бербок о "красных линиях". Мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено минскими соглашениями", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что требуя от Украины прямых переговоров с главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия стремится избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника на Донбассе.

Напомним, ранее Кулеба назвал "красные линии" для Украины на переговорах с Россией по Донбассу.

Отметим, 7-8 февраля с визитом в Украине находятся главы МИД Австрии Александр Шалленберг, Словакии Иван Корчок, Чехии Ян Липовский и Германии Анналена Бербок.

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Дмитрий Кулеба ОРДЛО
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