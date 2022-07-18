Кулеба о Турции: ведет сложную игру по балансировке

Турция ведет сложную игру по балансировке. Анкара помогает Украине в разблокировке портов для вывоза зерна, а также демонстрирует, что готова помогать России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Forbes .

По его словам, у Украины есть вопросы к Турции.

"Мы начали с турецкими партнерами откровенно о них говорить. Это как в отношениях между друзьями, есть несколько этапов: сначала ты начинаешь замечать, что что-то не то, но молчишь - ну, друг. А потом оно нарастает и ты понимаешь, что пришло время для разговора. Мы начали этот разговор. Нам Турция многое помогла в военном плане, политическом плане, но если возникают вопросы, мы будем их решать", - заявил Кулеба.

По словам министра, в скором времени могут состояться полноценные переговоры между Украиной и Турцией, где обсудят с глазу на глаз все вопросы.