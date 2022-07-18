UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о Турции: ведет сложную игру по балансировке

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Турция ведет сложную игру по балансировке. Анкара помогает Украине в разблокировке портов для вывоза зерна, а также демонстрирует, что готова помогать России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Forbes.

По его словам, у Украины есть вопросы к Турции.

"Мы начали с турецкими партнерами откровенно о них говорить. Это как в отношениях между друзьями, есть несколько этапов: сначала ты начинаешь замечать, что что-то не то, но молчишь - ну, друг. А потом оно нарастает и ты понимаешь, что пришло время для разговора. Мы начали этот разговор. Нам Турция многое помогла в военном плане, политическом плане, но если возникают вопросы, мы будем их решать", - заявил Кулеба.

По словам министра, в скором времени могут состояться полноценные переговоры между Украиной и Турцией, где обсудят с глазу на глаз все вопросы.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияДмитрий КулебаВойна России против Украины