Кулеба про Туреччину: веде складну гру з балансування

Туреччина веде складну гру з балансування. Анкара допомагає Україні в розблокуванні портів для вивезення зерна, а також демонструє, що готова допомагати Росії. Туреччина - член НАТО і конструктивно поводиться в питанні розблокування членства Швеції та Фінляндії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Forbes .

За його словами, в України є питання до Туреччини.

"Ми почали з турецькими партнерами відверто про них говорити. Це як у відносинах між друзями, є кілька етапів: спочатку ти починаєш помічати, що щось не те, але мовчиш - ну, друг. А потім воно наростає і ти розумієш, що прийшов час для розмови. Ми почали цю розмову. Нам Туреччина багато допомогла у військовому плані, політичному плані, але якщо виникають питання, ми будемо їх вирішувати", - заявив Кулеба.

За словами міністра, незабаром можуть відбутися повноцінні переговори між Україною і Туреччиною, де обговорять віч-на-віч всі питання.