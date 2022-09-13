Кулеба рассказал, как продвигается создание международного трибунала по российской агрессии

В вопросе создания Международного трибунала по российской агрессии против Украины наметился серьезный прогресс. Уже получилось добиться того, что большинство партнеров Украины согласны в том, что РФ нужно судить за рамками Международного уголовного суда (МКС).

"В начале мы сталкивались, по сути, с отказом партнеров участвовать в этой инициативе, не потому, что они считают, что Россию не нужно судить за преступление агрессии, в этом есть широкое согласие, а потому что они считали, что надо найти путь, как сделать это в рамках Международного уголовного суда", - рассказал министр.

По его словам, теперь после долгих усилий проанализировать ситуацию и найти решение появилось понимание, что в рамках МКС это сделать невозможно, а значит, нужно серьезно работать над тем, как реализовать идею спецтрибунала.

"То есть мы прошли эволюцию от отвержения этой идеи до ее восприятия. Еще раз подчеркиваю: не потому что не хотят судить, а потому что именно этот формат им не подходил. Теперь мы уже обсуждаем, как именно этот формат может быть реализован. Это очень серьезный прогресс, и буквально вчера у меня было последнее такое совещание по этому поводу, мы движемся вперед и найдем решение", - добавил Кулеба.