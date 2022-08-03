"Обнаженный нерв": Кулеба рассказал о проблемах с созданием трибунала для РФ

Есть проблемы по созданию трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания Спецтрибунала.

"Тема трибунала - это обнаженный нерв. Любую позицию, в принципе, можно как-то закамуфлировать или размыть. Но независимо от того, поддерживаешь ли ты трибунал или не поддерживаешь, ты понимаешь, что речь идет о юридическом решении, где будет зафиксировано, что Владимир Путин является преступником и несет ответственность за приказы, в результате которых погибли десятки тысяч человек", - говорит он.

Он не стал скрывать, что партнерам "страшновато по разным причинам".

"И по политическим, потому что с 1945 года было только два таких случая - Нюрнберг и попытка суда над Милошевичем, когда европейского лидера судили за преступления во время войны. А практика судить лидера другого государства, скажем так, очень шаткая. Во-вторых, есть клуб фанатов Международного криминального суда (к которому мы тоже относимся). В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", - рассказал министр.

Кулеба рассказывает, что партнеры Украины говорят: "Не нужно создавать трибунал, потому что у нас есть Международный криминальный суд (МКС), нельзя создавать ему альтернативу". А мы говорим: "Подождите, что важнее - интересы МКС, который не хочет никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МКС существует?".

"Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МКС", - констатирует глава МИД.

В то же время, он заверил, что эту работу Украина ведет и он считает, что результат будет.

"Мы призываем все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это преступление произошло, а значит, за него должно быть наказание", - говорит Кулеба.