Кулеба призывает IKEA возобновлять работу в Украине

Шведский бизнес, в частности, компанию по продаже мебели IKEA, призывают возобновлять работу в Украине. Она приостановила свою деятельность в нашем государстве после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Я призываю шведский бизнес активно изучать и возобновлять деятельность в Украине. Например, ScaniaGroup уже наращивает бизнес. Другие должны последовать этому примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля покинула шесть украинских фабрик - пора возвращаться!"- написал он.

Отметим, что Scania - это крупнейший шведский производитель автобусов и грузовых автомобилей.