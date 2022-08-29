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Кулеба призывает IKEA возобновлять работу в Украине

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Шведский бизнес, в частности, компанию по продаже мебели IKEA, призывают возобновлять работу в Украине. Она приостановила свою деятельность в нашем государстве после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Я призываю шведский бизнес активно изучать и возобновлять деятельность в Украине. Например, ScaniaGroup уже наращивает бизнес. Другие должны последовать этому примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля покинула шесть украинских фабрик - пора возвращаться!"- написал он.

Отметим, что Scania - это крупнейший шведский производитель автобусов и грузовых автомобилей.

Напомним, IKEA окончательно закрывает свои магазины в России. 15 августа, завершилась финальная распродажа товаров компании.

Кроме того, стало известно, что 59 западных компаний, которые ранее заявили о выходе с российского рынка, продолжают работать там и поддерживать свои продукты.

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Дмитрий КулебаIKEA