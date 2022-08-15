IKEA окончательно закрывает свои магазины в России

Шведская компания по продаже мебели IKEA завершает свою работу в России. В понедельник, 15 августа, завершилась финальная распродажа товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Начиная с 16 августа магазины IKEA в России останутся закрытыми и будут еще некоторое время работать только на выдачу оформленных заказов, на возврат и обмен товаров, которые были проданы в ходе финальной распродажи.

Стоит заметить, что IKEA еще в июне заявила о закрытии своего бизнеса в России из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.