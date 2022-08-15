Сколько компаний заявили о выходе из России, но продолжают деятельность: ответ KSE

Около 59 западных компаний, которые ранее заявили о выходе из РФ, продолжают работать на российском рынке и поддерживать свои продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Киевской школы экономики.

Аналитики назвали такую позицию как "leave - wait", то есть недоразумение между обществом и действиями компании. Ранее такие корпорации решительно осудили действия России из-за вторжения в Украину и заявили, что разорвут отношения.

Однако в течение пяти месяцев после начала полномасштабной войны компании продолжают поддерживать продукты, сохранять полную или частичную активность в России.

Такой путь популярен среди крупных корпораций, среди них ExxonMobil, Alphabet, Toyota и Microsoft.