RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба закликає IKEA відновлювати роботу в Україні

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шведський бізнес, зокрема, компанію з продажу меблів IKEA, закликають відновлювати роботу в Україні. Вона призупинила свлю діяльність у нашій державі після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра іноземних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Я закликаю шведський бізнес активно вивчати та відновлювати діяльність в Україні. Наприклад, ScaniaGroup вже нарощує бізнес. Інші повинні наслідувати цей приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого покинула шість українських фабрик - час повертатися!" - написав він.

Зазначимо, що Scania - це найбільший шведський виробник автобусів і вантажних автомобілів.

Нагадаємо, IKEA остаточно закриває свої магазини в Росії. 15 серпня, завершився фінальний розпродаж товарів компанії.

Окрім того, стало відомо, що 59 західних компаній, які раніше заявили про вихід з російського ринку, продовжують працювати там і підтримувати свої продукти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаIKEA