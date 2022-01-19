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Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова

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Среда 19 января 2022 18:58
Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Михаилу Саакашвили диагностировали постравматическое стрессовое расстройство и депрессию. Он нуждается в психологической и физической реабилитации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, самочувствие Саакашвили постоянно ухудшается.

"Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации", - добавляет омбудсмен.

Денисова призывает Министра юстиции Грузии обеспечить Саакашвили должной реабилитацией, а также международные правозащитные организации осудить действия должностных лиц, нарушающих права пострадавшего.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сторонники Саакашвили прекратили голодовку.

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Денисова Михаил Саакашвили Украина Грузия
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