Кулеба закликав допустити українського лікаря до Саакашвілі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав грузинську владу допустити українського лікаря до Михайла Саакашвілі. А також погодив з Тбілісі спільну позицію щодо майбутнього обох країн в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Повідомляється, що сьогодні Кулеба провів телефонну розмову із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані. Глава грузинської дипломатії висловив солідарність з Україною на тлі агресивних дій Росії, а також заявив, що немає намірів евакуювати членів сімей та співробітників посольства у Києві.

"Дмитро Кулеба та Давид Залкаліані погодили спільну позицію: поступки Росії з інтеграції України та Грузії до НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах двох країн з Альянсом та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кулеба порушив питання дотримання законних прав та інтересів Михайла Саакашвілі, який утримується у в'язниці. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для медичного огляду.