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Кулеба закликав допустити українського лікаря до Саакашвілі

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 16:59
Кулеба закликав допустити українського лікаря до Саакашвілі Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав грузинську владу допустити українського лікаря до Михайла Саакашвілі. А також погодив з Тбілісі спільну позицію щодо майбутнього обох країн в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що сьогодні Кулеба провів телефонну розмову із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані. Глава грузинської дипломатії висловив солідарність з Україною на тлі агресивних дій Росії, а також заявив, що немає намірів евакуювати членів сімей та співробітників посольства у Києві.

"Дмитро Кулеба та Давид Залкаліані погодили спільну позицію: поступки Росії з інтеграції України та Грузії до НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах двох країн з Альянсом та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кулеба порушив питання дотримання законних прав та інтересів Михайла Саакашвілі, який утримується у в'язниці. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для медичного огляду.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації.

Колишній грузинський президент повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів, у яких брала участь його партія "Єдиний національний рух". Його затримали, оскільки раніше щодо нього було винесено вирок до позбавлення волі. На сьогодні він перебуває у в'язниці, на деякий час оголошував голодування.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія Дмитро Кулеба
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