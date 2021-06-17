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Кулеба: привлечение США к урегулированию на Донбассе будет главной темой визита Зеленского

Автор: Дмитрий Кузнецов

Главой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского во время визита в США станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе. Также будут обсуждаться и другие вопросы, но этот станет ключевым.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Тема привлечения, дальнейшего вовлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будут и другие ключевые темы, но это тема номер один", - сказал глава МИД.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Как сообщало РБК-Украина, визит Зеленского в США планируется на конец июля 2021 года.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДонбассДмитрий Кулеба