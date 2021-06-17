RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба: залучення США до врегулювання на Донбасі буде головною темою візиту Зеленського

Автор: Дмитрий Кузнецов

Головою темою переговорів президента України Володимира Зеленського під час візиту до США стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі. Також будуть обговорюватися й інші питання, але це стане ключовим.

Про це у ток-шоу "Право на владу" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тема залучення, подальшого залучення США в процес мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту. Там будуть і інші ключові теми, але це тема номер один", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДонбасДмитро Кулеба