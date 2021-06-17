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Визит Зеленского в Белый дом может повлиять на отношения с США в вопросе безопасности, - МИД

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Киев, Четверг 17 июня 2021 22:19
Визит Зеленского в Белый дом может повлиять на отношения с США в вопросе безопасности, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях украинской стороны от будущего визита президента Владимира Зеленского в США. По его словам, этот визит может повлиять на отношения Киева с Вашингтоном.

Об этом речь шла в ток-шоу "Право на владу".

Как отметил Кулеба, встреча с американским президентом Джо Байденом может изменить отношения с США в вопросе безопасности.

"Он может изменить многое в выводе наших отношений в вопросе безопасности. Нам всегда есть о чем поговорить. Меня радует, что и американская сторона хочет видеть визит, который принесет результаты. Мы уже работаем над его организацией", - сказал министр.

Кроме того, по мнению министра, сегодня внимание к Украине со стороны Соединенных Штатов находится на очень высоком уровне.

"Два звонка с Байденом, приглашение в Белый дом и визит Блинкена, чего до сих пор не могут получить большинство западных стран...", - добавил Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Как стало известно позже, визит Зеленского в США планируется на конец июля 2021 года.

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