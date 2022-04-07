Кулеба предложил миру соглашение: "Вы нам помогаете - мы побеждаем"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил мировым лидерам честную сделку, которая поможет победить в войне с Россией. Глава МИД поблагодарил министров G7 за приглашение на саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Украина предлагает честную сделку: мир оказывает нам всю необходимую поддержку; мы боремся и побеждаем Путина в Украине", - уточнил глава МИД.

По его словам, на встрече обсуждались пути вывода военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на новый уровень на фоне противостояния с Россией.

"Благодарен министрам G7 за приглашение (на саммит - ред.)", - написал Кулеба.

Напомним, по итогам саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека.

Отметим, сегодня Генассамблея ООН проголосует за исключение России из Совета по правам человека. Для положительного решения требуется две трети голосов.

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