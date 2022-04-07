Кулеба запропонував світу угоду: "Ви нам допомагаєте - ми перемагаємо"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував світовим лідерам чесну угоду, яка допоможе перемогти у війні з Росією. Глава МЗС подякував міністрам G7 за запрошення на саміт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Україна пропонує чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; ми боремося і перемагаємо Путіна в Україні", - уточнив глава МЗС.

За його словами, на зустрічі обговорювалися шляхи виведення військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні на новий рівень на тлі протистояння з Росією.

"Вдячний міністрам G7 за запрошення (на саміт - ред.)", - написав Кулеба.

Нагадаємо, за підсумками саміту міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтримали виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Зазначимо, сьогодні Генасамблея ООН проголосує за виключення Росії з Ради з прав людини. Для позитивного рішення потрібно дві третини голосів.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!