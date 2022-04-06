ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генассамблея ООН завтра проголосует за отстранение РФ от Совета по правам человека, - AFP

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 06 апреля 2022 15:18
Генассамблея ООН завтра проголосует за отстранение РФ от Совета по правам человека, - AFP Фото: зал заседаний Генассамблеи ООН (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосует за отстранение России от Совета по правам человека. Заседание запланировано на завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщил агентству официальный представитель, Генассамблея проголосует в четверг, 7 апреля, за отстранение России от Совета ООН по правам человека.

Пресс-секретарь председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пулина Кубяк подтвердила, что голосование за отстранение России от Совета по правам человека пройдет завтра. По ее словам, заседание состоится в 14:00 по Гринвичу (16:00 по киевскому времени). На него приглашены 193 члена Генассамблеи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что России не место в Совете ООН по правам человека.

Отметим, постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявил, что оснований для приостановки работы России в Совбезе ООН нет, но вопрос о лишении РФ права голоса в Совете по правам человека будет поднят.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки