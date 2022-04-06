Генассамблея ООН завтра проголосует за отстранение РФ от Совета по правам человека, - AFP

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосует за отстранение России от Совета по правам человека. Заседание запланировано на завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Пресс-секретарь председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пулина Кубяк подтвердила, что голосование за отстранение России от Совета по правам человека пройдет завтра. По ее словам, заседание состоится в 14:00 по Гринвичу (16:00 по киевскому времени). На него приглашены 193 члена Генассамблеи.

Как сообщил агентству официальный представитель, Генассамблея проголосует в четверг, 7 апреля, за отстранение России от Совета ООН по правам человека.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что России не место в Совете ООН по правам человека.

Отметим, постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявил, что оснований для приостановки работы России в Совбезе ООН нет, но вопрос о лишении РФ права голоса в Совете по правам человека будет поднят.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!