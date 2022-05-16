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Кулеба предложил ЕС восстановить один из пострадавших регионов Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с комиссаром ЕС по экономике Паолом Джентилони. Предложил союзу взять на себя инициативу и восстановить один из пострадавших регионов Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. Следуя инициативе Зеленского я предложил ЕС взять на себя инициативу по восстановлению одного из разрушенных войной регионов Украины. ЕС также будет поддерживать восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в единый рынок ЕС", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство Черниговской области выделило средства для восстановление объектов критической инфраструктуры.

Тем временем в Украине создадут программу комплексного восстановления населенных пунктов, которая позволит решить ряд градостроительных вопросов, возникших из-за полномасштабного вторжения России.

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