Кулеба предложил ЕС восстановить один из пострадавших регионов Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с комиссаром ЕС по экономике Паолом Джентилони. Предложил союзу взять на себя инициативу и восстановить один из пострадавших регионов Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.
"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. Следуя инициативе Зеленского я предложил ЕС взять на себя инициативу по восстановлению одного из разрушенных войной регионов Украины. ЕС также будет поддерживать восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в единый рынок ЕС", - пишет Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство Черниговской области выделило средства для восстановление объектов критической инфраструктуры.
Тем временем в Украине создадут программу комплексного восстановления населенных пунктов, которая позволит решить ряд градостроительных вопросов, возникших из-за полномасштабного вторжения России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.