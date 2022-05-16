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В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру

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Черниговская область, Понедельник 16 мая 2022 11:02
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру Фото: в Черниговской области начинают восстанавливать инфраструктуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области с 16 мая начинают восстанавливать объекты критической инфраструктуры. Правительство уже выделило необходимые средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады", - заявил Чаус.

Он добавил, что после этого начнется восстановление жилого фонда.

Правительство выделило 150 млн, которые перечислили на казначейские счета области. Из них часть перечислена Управлению капитального строительства.

По словам Чауса, в области хотят создать специальную экономическую зону, которая поможет бизнесу восстановиться после российского вторжения.

Напомним, в парламенте собираются утвердить специальную программу для комплексного восстановления пострадавших украинских городов.

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