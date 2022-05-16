Кулеба запропонував ЄС відновити один з постраждалих регіонів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з комісаром ЄС з економіки Паолом Джентілоні. Запропонував союзу взяти на себе ініціативу та відновити один з постраждалих регіонів України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
"Зустрівся з комісаром Паоло Джентілоні. Наслідуючи ініціативу Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе ініціативу щодо відновлення одного із зруйнованих війною регіонів України. ЄС також підтримуватиме відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів та послуг у єдиний ринок ЄС", - пише Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд Чернігівської області виділив кошти для відновлювання об'єктів критичної інфраструктури.
Тим часом в Україні створять програму комплексного відновлення населених пунктів, яка дозволить вирішити низку містобудівних питань, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.