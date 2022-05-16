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Кулеба запропонував ЄС відновити один з постраждалих регіонів України

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з комісаром ЄС з економіки Паолом Джентілоні. Запропонував союзу взяти на себе ініціативу та відновити один з постраждалих регіонів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Зустрівся з комісаром Паоло Джентілоні. Наслідуючи ініціативу Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе ініціативу щодо відновлення одного із зруйнованих війною регіонів України. ЄС також підтримуватиме відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів та послуг у єдиний ринок ЄС", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд Чернігівської області виділив кошти для відновлювання об'єктів критичної інфраструктури.

Тим часом в Україні створять програму комплексного відновлення населених пунктів, яка дозволить вирішити низку містобудівних питань, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії.

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