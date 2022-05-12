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В Украине будет создана программа комплексного восстановления населенных пунктов

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Четверг 12 мая 2022 15:59
В Украине будет создана программа комплексного восстановления населенных пунктов Фото: в Украине будет создана программа комплексного восстановления населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине будет создана программа комплексного восстановления населенных пунктов. Она позволит решить ряд градостроительных вопросов, возникших в результате военного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение парламента.

"Мы внесли изменения в законодательство, регулирующее градостроительную деятельность, и ввели новый термин - Программа комплексного восстановления населенного пункта. Она определяет основные пространственные и социально-экономические приоритеты восстановления территорий, пострадавших от боев и чрезвычайных ситуаций, - пояснила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, такая программа должна содержать общее описание населенного пункта или территории, для которой разрабатывается, а также информацию о необходимости подготовки территории и вреде, вызванный объектам общественной, жилой, инженерной инфраструктуры, производственных мощностей.

План комплексного восстановления населенного пункта (территории) утверждается соответствующим сельским, поселковым, городским советом в течение 30 календарных дней со дня его внесения.

Также законопроектом предлагается разрешить во время военного положения устанавливать и изменять целевое назначение земельного участка государственной и коммунальной собственности. Собственно речь идет о строительстве временного жилья и размещении эвакуированных производств.

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