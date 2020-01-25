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Кулеба о поздравлении Путина с Новым годом: дипломатический маневр

Новости » Политика     25.01.2020 - 14:21
Кулеба о поздравлении Путина с Новым годом: дипломатический маневр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина делает шаги в сторону примирения с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Владимир Зеленский поздравил лидера России Владимира Путина с Новым годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Кулебы, поздравление Путина было дипломатическим маневром со стороны Зеленского с целью продвижения в переговорах по освобождению украинских пленных.

"Я думаю, что если мы говорим о том, что проходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи. То акт приветствия является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", - пояснил он.

Вице-премьер-министр добавил, что украинским властям удалось сделать много шагов в сторону примирения и урегулирования конфликта на Донбассе.

"Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией", - отметил Кулеба.

Напомним, 31 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и поздравил его с Новым годом. В ходе разговора стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский объяснил необходимость прямого диалога с российскими властями. Глава государства подчеркнул, что прямой диалог с Путиным необходимый для возвращения пленных украинцев и завершения войны на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Кулеба
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