Зеленский рассказал, зачем ему прямой диалог с Путиным

Коллаж РБК-Украина

Диалог необходим для освобождения пленных и прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим для того, чтобы вернуть удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью израильскому "9 каналу".

По словам Зеленского, есть вопросы, которые не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, а требуют прямого диалога с президентом Российской Федерации.

"А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета, "дипломатично или не дипломатично".

"Это, честно говоря, без меня. Будет возможность - через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", - отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина в настоящее время не планируется. Но если главы государств посчитают встречу необходимой, то такой контакт может быть согласован в любой момент.

Напомним, ранее встреча президента Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась. Песков тогда заявил, что украинский президент отменил своей приезд на форум памяти жертв Холокоста.