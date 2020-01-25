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Кулеба про привітання Путіна з Новим роком: дипломатичний маневр

Новини » Політика     25.01.2020 - 14:21
Кулеба про привітання Путіна з Новим роком: дипломатичний маневр
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна робить кроки в бік примирення з Росією

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба пояснив, чому президент Володимир Зеленський привітав лідера Росії Володимира Путіна з Новим роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, привітання Путіна було дипломатичним маневром з боку Зеленського з метою просування в перемовинах щодо звільнення українських полонених.

"Я думаю, що якщо ми говоримо про те, що відбуваються перемовини для вирішення життєво важливих питань, таких як повернення українських полонених, таких як повернення українських кораблів, захоплених в Керчі ... То акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати", - пояснив він.

Віце-прем'єр-міністр додав, що українській владі вдалося зробити багато кроків в бік примирення та врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік примирення... У бік врегулювання. До примирення дуже далеко ще. Але в бік врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та привітав його з Новим роком. В ході розмови сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський пояснив необхідність прямого діалогу з російською владою. Глава держави наголосив, що прямий діалог з Путіним необхідний для повернення полонених українців та завершення війни на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДмитро Кулеба
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