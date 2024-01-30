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Кулеба пояснив, чому Сійярто та Орбан не проросійські політики

Вівторок 30 січня 2024 16:14
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Кулеба пояснив, чому Сійярто та Орбан не проросійські політики Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає свого угорського колегу Петера Сійярто та прем'єра Угорщини Віктора Орбана проросійськими політиками. Вони підтримують територіальну цілісність нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС в інтерв'ю Telex.

У Кулеби поцікавилися, чи вважає він Орбана та Сійярто проросійськими політиками через їхні заяви.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішньому засіданні, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України", - відповів український міністр.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 29 січня, до Ужгорода приїхав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. У ході свого візиту він провів переговори з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Сійярто за підсумками переговорів взяв участь у пресконференції. Зокрема, він заявив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Також він зазначав, що Угорщина готова зробити все необхідне для проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Всі деталі візиту Сійярто до України - у матеріалі РБК-Україна.

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