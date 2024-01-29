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Угорщина готова забезпечити все для мирних переговорів України з Росією, - Сійярто

Ужгород, Понеділок 29 січня 2024 19:12
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Угорщина готова забезпечити все для мирних переговорів України з Росією, - Сійярто Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина продовжує виступати за мирні переговори між Україною та Росією. Для цього Будапешт готовий забезпечити все необхідне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

У Сійярто поцікавилися, чи змінилася його позиція щодо мирних переговорів з Росією після того, як він вшанував пам'ять загиблих українських захисників на кладовищі.

Угорський міністр у відповідь нагадав, що останні два роки Угорщина нібито послідовно говорила про мир. І сили країни спрямовані на те, щоб Україна "знову жила у мирі".

Глава МЗС Угорщини розповів, що на початку війни зателефонував Єрмаку та запропонував забезпечити всім, щоб провести мирні переговори "в коректних умовах".

"Ми це можемо зробити, наша пропозиція відкрита", - додав Сійярто.

Скандальна позиція Угорщини

Нагадаємо, Угорщина продовжує розвивати дипломатичні та торговельні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабну війну в Україні.

При цьому Будапешт відмовляється надавати будь-яку військову допомогу Україні нібито через те, що це продовжить війну.

Також Угорщина неодноразово блокувала низку ініціатив Євросоюзу, спрямованих на допомогу Україні в умовах війни.

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