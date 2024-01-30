ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба объяснил, почему Сийярто и Орбан не пророссийские политики

Вторник 30 января 2024 16:14
UA EN RU
Кулеба объяснил, почему Сийярто и Орбан не пророссийские политики Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не считает своего венгерского коллегу Петера Сийярто и премьера Венгрии Виктора Орбана пророссийскими политиками. Они поддерживают территориальную целостность нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского МИД в интервью Telex.

У Кулебы поинтересовались, считает ли он Орбана и Сийярто пророссийскими политиками из-за их заявлений.

"Если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии. Но я думаю, что они провенгерские. Если бы они были пророссийскими, то Петер не заявил бы на нынешнем заседании, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", - ответил украинский министр.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 января, в Ужгород приехал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В ходе своего визита он провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Сийярто по итогам переговоров принял участие в пресс-конференции. В частности, он заявил, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также он отмечал, что Венгрия готова сделать все необходимое для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

Все детали визита Сийярто в Украину - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Дмитрий Кулеба Виктор Орбан Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда