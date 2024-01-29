Ми повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі, - Сійярто

Угорщина підтримувала та буде підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру", - сказав він.

Сійярто вважає, що Угорщина та інші країни повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі.

"Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру", - підкреслив він.

Що передувало

11 січня голова МЗС Угорщини анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Підготовка до зустрічі Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня Орбан прийняв запрошення президента України щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами президента, він жодного разу не говорив з Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.

Як розповідала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, візит Сійярто до Ужгорода "пов'язаний з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана в Україну".

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