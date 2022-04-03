Кулеба потребовал от G7 разрушительных санкций против России за массовые убийства в Буче

Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал массовые убийства в Буче Киевской области преднамеренным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Глава МИД потребовал от стран "Большой семерки" (G7) новых разрушительных санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.