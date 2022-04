Кулеба потребовал от G7 разрушительных санкций против России за массовые убийства в Буче

"Массовые убийства в Буче были преднамеренными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать прочь. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что новые ограничения необходимо ввести уже сейчас:

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp