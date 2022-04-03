ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба потребовал от G7 разрушительных санкций против России за массовые убийства в Буче

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 13:22
Кулеба потребовал от G7 разрушительных санкций против России за массовые убийства в Буче Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал массовые убийства в Буче Киевской области преднамеренным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Глава МИД потребовал от стран "Большой семерки" (G7) новых разрушительных санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Массовые убийства в Буче были преднамеренными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать прочь. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что новые ограничения необходимо ввести уже сейчас:

  • полное эмбарго на российскую нефть, газ и уголь;
  • закрыть все порты для российских судов и товаров;
  • отключить все российские банки от международной системы SWIFT.

Напомним, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Отметим, мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки от 14 лет.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Киевская область Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой