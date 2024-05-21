Графіки відключення світла по Україні: хто і коли сьогодні буде без електрики

Через наслідки ракетних атак РФ відключення світла в Україні триватимуть за графіками й сьогодні, 21 травня. "Укренерго" запровадило ліміти для побутових та промислових споживачів на поточну добу.

Детальніше про те, коли й де вимикатимуть світло – в матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися: повідомлення "Укренерго" в Telegram, дані з офіційних сторінок обленерго, заява голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Світла знов не буде? "Укренерго" попередило про нові обмеження

У вівторок, 21 травня, "Укренерго" планує обмежити споживання електроенергії як для бізнесів та підприємств, так і для населення.

В національній енергетичній компанії пояснили, що внаслідок нищівних ударів ворога по теплових та гідроелектростанціях, вони не можуть виробляти необхідні обсяги електроенергії, тому наразі залишається необхідність застосовувати обмеження для всіх категорій споживачів.

З 00:00 впродовж доби світло вимикатимуть у разі перевищення встановлених лімітів на кожне обленерго. Електроенергія на об'єкти критичної інфраструктури подаватиметься без обмежень.

Фото: інформація щодо відключень електрики 21 травня (t.me/Ukrenergo)

Раніше в "Укренерго" спрогнозували, що через потепління наступними днями ситуація може бути кращою за минулий тиждень. Оскільки підвищення температури повітря призвело до зменшення споживання, ймовірно, вдасться уникнути відключень упродовж ночі та вранці.

При цьому очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що енергетики будуть вимушені обмежувати постачання електрики до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації. Відключення продовжаться і влітку, і восени, і взимку.

Де дивитися графік відключення: дані по областях

"Укренерго" повідомило кожному обленерго ліміти на 21 травня. Інформація, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, буде доступна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Київ

Мешканці столиці можуть дізнатися графік відключень за адресою проживання на сайтах компаній YASNO та ДТЕК.

На порталі YASNO треба обрати свій регіон, пункт "Графік можливих відключень" та ввести вулицю і номер будинку. Також можна скористатися чатботом у Telegram.

На сайті компанії ДТЕК графік за конкретною адресою можна подивитися у пункті меню "Відсутня електроенергія".

Київщина

На порталі ДТЕК "Київські регіональні електромережі" години відключень можна подивитися після заповнення полів з назвою населеного пункту та адресою, а також у чат-боті Viber чи Telegram.

Харківщина

"Харківобленерго" опублікувало таблицю з годинами вимкнень на період з 21 по 25 травня для 12 груп споживачів.

Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Фото: графіки відключень у Харкові та області 21-25 травня (t.me/kharkivenergy)

За посиланням можна дізнатися, до якої групи належить конкретна адреса.

Полтавщина

Графік з розбивкою по годинах на конкретну дату оприлюднюється на сайті "Полтаваобленерго" щоденно у розділі "Відключення" у пункті – "Інформація про перерви в електропостачанні споживача".

Знайти свою адресу і дізнатися, до якої черги вона відноситься, можна у розділі "Відключення" у першому пункті "Графік погодинного відключення електроенергії".

Також інформацію про застосування графіка погодинних відключень можна дізнатися на сторінках "Полтаваобленерго" у Facebook та Telegram.

Донецька область

У Донецькій області дізнатися про відключення електрики можна на сайті ДТЕК "Донецькі електромережі", або ж на Facebook-сторінці компанії чи у чатботах Viber та Telegram. Потрібно ввести назву населеного пункту та адресу.

Запоріжжя

Графік стабілізаційних відключень для мешканців Запорізької області складається з 6 черг для побутових та юридичних споживачів електроенергії.

Порядок та тривалість відключень визначатимуться безпосередньо у випадку необхідності застосування графіку. Перелік черг та повідомлення про відключення можна дізнатися на сайті ПАТ "Запоріжжяобленерго" чи на сторінці в Telegram.

Чернігівська область

Повна інформація про графіки погодинних відключень у Чернігівській області міститься на сайті АТ "Чернігівобленерго" за назвою населеного пункту та адресою. Також про відключення можна дізнатися за допомогою Telegram чи Viber-боту.

Сумська область

Споживачі з Сумської області можуть отримати інформацію про відключення на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключенння-Аварійні відключення/графіки відключень" за номером особового рахунку.

Також з графіком можна ознайомитися, зареєструвавшись на сайті Е-SVITLO або в однойменному застосунку Суми.

Житомирська область

У Житомирській області ознайомитися з графіками погодинних відключень можна обравши свій сектор та чергу. Їх можна переглянути на сайті "Житомиробленерго".

Фото: графіки погодинних відключень світла у Житомирській області (скриншот)

Вінницька область

Детальну інформацію та графік відключень світла у Вінницькій області можна на сайті АТ "Вінницяобленерго", обравши в меню "Онлайн графік погодинних відключень". Можливі періоди відключень з 20 по 26 травня відображені в табличці нижче.

Скриншот voe.com.ua

Черкаська область

У Черкаській області графіки відключень розподілені по чергах. Дізнатися чергу за адресою та годину можливого знеструмлення можна за посиланням.

Кіровоградська область

Жителі Кіровоградської області можуть переглянути графіки відключення на сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго". Для цього в головному меню треба обрати пункт "Чому немає світла" та внести дані про населений пункт та адресу.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень публікують на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі". Крім того, інформацію про введення обмежень можна дивитися може з'являтися на Facebook-сторінці компанії, а також у чатботі Viber чи Telegram.

Миколаївська область

У Миколаївській області дивитися графіки відключень по кожному населеному пункту можна на сайті "Миколаївобленерго" у розділі "Графік обмеження споживачів".

Херсонська область

Графік відключення світла на Херсонщині можна дізнатися, зареєструвавшись в особистому кабінеті на сайті "Херсонобленерго". Також про обмеження енергопостачання в регіоні повідомляють в ОВА – повідомлення публікує на сторінці у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Одеська область

Графіки відключення споживачів Одещини наведено на сайті ДТЕК "Одеські електромережі", на Facebook-сторінці компанії, або у чатботі Viber чи Telegram.

Хмельницька область

Вся інформація про графіки обмежень, аварійні та погодинні відключення у кожному населеному пункті за адресами наведено на порталі АТ "Хмельницькобленерго".

Дізнатися причину відключення та очікуваний час відновлення розподілу електрики також можна у чатботах iEnergo у Viber та Telegram.

Рівненська область

Вся інформація про відключення світла для мешканців міста Рівне та області публікується на офіційному сайті підприємства "Рівнеобленерго". Години введення обмежень можна дізнатися за адресою.

Тернопільська область

На сайті АТ "Тернопільобленерго" опубліковано графік погодинних відключень з 20 по 26 травня 2024 для 6 черг споживачів. Дізнатися свою групу та можливі години без світла можна на сайті.

Чернівецька область

У Чернівецькому обленерго зазначають, що графік погодинних відключень для споживачів вводять за розпорядженням НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України, тому спрогнозувати впровадження таких графіків заздалегідь неможливо. Підприємство оновлює інформацію щодо відключень кожні пів години.

Дізнатись всю важливу інформацію про відключення можна на сайті.

Львівська область

На Львівщині погодинні графіки застосовуються для груп споживачів залежно від лімітів "Укренерго". Дізнатися вію необхідну інформацію про застосування обмежень за адресою можна на порталі "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла"), а також у чатботі "Львівобленерго" у Viber або у Telegram.

Івано-Франківська область

Жителі Івано-Франківської можуть переглянути години відключення на сайті "Прикарпаттяобленерго". Щоб дізнатися, в які години буде відсутнє світло за конкретною адресою, необхідно знати свою чергу погодинних вимкнень. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку або адресу на цій сторінці порталу обленерго. Отримати інформацію про номер черги можна також у Viber-боті.

Закарпатська область

У Закарпатській області переглянути черги та години відключень можна на сайті "Закарпаттяобленерго". Також знайти інформацію можна в чатботах Telegram та Viber.

Волинська область

Жителі Волинської області можуть ознайомитись із графіками на сайті ПрАТ "Волиньобленерго". Проте підприємство зауважує, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг.