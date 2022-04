Кулеба зажадав від G7 руйнівних санкцій проти Росії за масові вбивства в Бучі

"Масові вбивства в Бучі були навмисними. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати геть. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що нові обмеження необхідно ввести вже зараз:

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp