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Кулеба зажадав від G7 руйнівних санкцій проти Росії за масові вбивства в Бучі

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 13:22
Кулеба зажадав від G7 руйнівних санкцій проти Росії за масові вбивства в Бучі Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Кулеба назвав масові вбивства в Бучі Київської області навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Глава МЗС зажадав від країн "Великої сімки" (G7) нових руйнівних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Масові вбивства в Бучі були навмисними. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати геть. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що нові обмеження необхідно ввести вже зараз:

  • повне ембарго на російську нафту, газ і вугілля;
  • закрити всі порти для російських суден і товарів;
  • відключити всі російські банки від міжнародної системи SWIFT.

Нагадаємо, 2 квітня спецпідрозділи Національної поліції України почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Зазначимо, мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких підлітки від 14 років.

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