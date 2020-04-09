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В Польше вводят "масочный режим"

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:30
В Польше вводят "масочный режим"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 16 апреля жители страны должны будут находиться в общественных местах с маской

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что жители страны будут обязаны носить маски в общественных местах в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По его словам, такое нововведение начнет действовать со следующего четверга, 16 апреля.

"Со следующего четверга мы введем обязанность закрывания носа и рта в общественных местах", - заявил Шумовский.

На данный момент в Польше зафиксирован 5341 случай коронавируса и 164 смерти от инфекции.

Напомним, правительство Польши до 19 апреля продлило карантинные меры. Так, продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров.

Кроме того, Польша ожидает пика заболеваемости коронавирусом в мае-июне. При этом премьер Матеуш Моравецкий отметил, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом.

Ранее нижняя палата Сейма Польши приняли в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны почтой в связи с карантином.

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