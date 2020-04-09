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В Польше продлили карантин

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:05
В Польше продлили карантин
Фото: Матеуш Моравецкий (twitter.com MorawieckiM)

Торговые центры будут закрыты до 19 апреля, международное сообщение - до 26 апреля

Польша продлила карантинные ограничения на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Так, до 19 апреля продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, по прежнему, будут продуктовые магазины и аптеки. На десять дней также продлили ограничение по количеству людей в магазинах и церквях. Крупные строительные магазины будут закрыты по выходным.

До 26 апреля продлят закрытие школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения.

"Мы также продлеваем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - сказал Моравецкий.

По его словам, ограничения на массовые мероприятия будут действовать до дальнейшего уведомления. При этом польский премьер отметил, что некоторые введенные ограничения будут работать еще дольше.

На данный момент в Польше зафиксирован 5341 случай коронавируса и 164 смерти от инфекции.

Напомним, Польша ожидает пика заболеваемости коронавирусом в мае-июне.

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