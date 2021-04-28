Кулеба: мне понравилась реакция США на концентрацию войск РФ возле Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен тем, как вели себя представители США во время эскалации Россией ситуации у границ Украины и на оккупированных территориях. Глава МИД отметил открытость Вашингтона к коммуникации и координации действий.

Об этом Кулеба заявил в эфире программы BBC HARDtalk.

"Мне понравилось, как США вели себя во время этого кризиса (речь о последней эскалации вокруг Украины, вызванной концентрацией российских войск, - ред.). Они были открыты к коммуникации и координации",- сказал министр. Он также одобрил много заявлений и реакции, "которые мы услышали от наших европейских друзей".