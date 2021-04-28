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Кулеба: мне понравилась реакция США на концентрацию войск РФ возле Украины

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 17:12
Кулеба: мне понравилась реакция США на концентрацию войск РФ возле Украины Фото: Кулебе понравилась реакция США на кризис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Андрей Василюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен тем, как вели себя представители США во время эскалации Россией ситуации у границ Украины и на оккупированных территориях. Глава МИД отметил открытость Вашингтона к коммуникации и координации действий.

Об этом Кулеба заявил в эфире программы BBC HARDtalk.

"Мне понравилось, как США вели себя во время этого кризиса (речь о последней эскалации вокруг Украины, вызванной концентрацией российских войск, - ред.). Они были открыты к коммуникации и координации",- сказал министр.

Он также одобрил много заявлений и реакции, "которые мы услышали от наших европейских друзей".

Напомним, в апреле наблюдалось наибольшее с 2014 года стягивание российской армии к украинским границам и на оккупированных территориях. Сообщалось, что Россия сосредоточила у украинских границ, в ОРДЛО и Крыму около 150 тысяч военных.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и вернуть войска в места постоянной дислокации.

При этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко рассказал РБК-Украина, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российских войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.

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