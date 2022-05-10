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Кулеба: если мы не получим статус кандидата в ЕС, это будет обман Украины

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз летом 2022 года. Отказ будет означать, что Европа пытается ее обмануть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Financial Times.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать", - отметил он.

По его словам, на сегодня Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС.

"И я считаю, что это следует уважать", - добавил Кулеба.

На какой стадии процесс?

На днях Украина передала Европейской комиссии вторую часть анкеты, на основе которой будет вынесено заключение о соответствии критериям для предоставления статуса кандидата. Предполагается, что статус могут дать Украине уже на июньском саммите ЕС. После этого смогут начаться переговоры о вступлении.

Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина станет достойным членом ЕС и сделает для этого все необходимое.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться на несколько лет.

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ЕвросоюзДмитрий КулебаВступление в ЕС