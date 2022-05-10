Кулеба: якщо ми не отримаємо статус кандидата в ЄС, це буде обман України

"Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це ковтати", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС.

"І я вважаю, що це слід поважати", - додав Кулеба.

На якій стадії процес?

Днями Україна передала Європейській комісії другу частину анкети, на основі якої буде винесено висновок про відповідність критеріям для надання статусу кандидата. Передбачається, що статус можуть дати Україні вже на червневому саміті ЄС. Після цього зможуть початися переговори про вступ.

Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна стане гідним членом ЄС і зробить для цього все необхідне.