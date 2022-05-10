RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба: якщо ми не отримаємо статус кандидата в ЄС, це буде обман України

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу влітку 2022 року. Відмова означатиме, що Європа намагається її обдурити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Financial Times.

"Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це ковтати", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС.

"І я вважаю, що це слід поважати", - додав Кулеба.

На якій стадії процес?

Днями Україна передала Європейській комісії другу частину анкети, на основі якої буде винесено висновок про відповідність критеріям для надання статусу кандидата. Передбачається, що статус можуть дати Україні вже на червневому саміті ЄС. Після цього зможуть початися переговори про вступ.

Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна стане гідним членом ЄС і зробить для цього все необхідне.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзДмитро КулебаВступ в ЄС