Украина сделает все необходимое, чтобы стать достойным членом ЕС, - Мишель

Европейский союз уверен, что Украина сделает все необходимое, чтобы стать достойным членом ЕС. Брюссель уважает стремление украинцев к демократическим ценностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы уважаем стремление народа Украины в отношении демократических мировых ценностей, которые были начаты на Майдане. Мы считаем, что вы сделаете все необходимое, чтобы стать достойным членом Европейского союза", - отметил он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что Украина сегодня передаст вторую часть анкеты, которая является необходимым этапом для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейских лидеров отбросить страхи и ускорить вступление Украины в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.