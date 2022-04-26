Кулеба поблагодарил премьера Болгарии за кампанию по укреплению обороны Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова за инициирование кампании для помощи нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в Twitter.
"Благодарность премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову за инициирование общественной кампании по сбору средств для Украины и помощи в укреплении нашей обороны", - говорится в публикации.
Министр отметил, что такой шаг главы болгарского правительства демонстрирует истинную солидарность страны с Украиной.
"Я хорошо это почувствовал, когда на прошлой неделе в Софии меня принял премьер-министр Петков", - добавил Кулеба.
Ранее сообщалось, что премьер Болгарии Кирилл Петков посетит Киев с правительственной делегацией 27 апреля.
Напомним также, на днях издание Bloomberg сообщило, что Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте. В частности, пророссийские социалисты угрожают выходом из коалиции, если военная техника будет отправлена.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.