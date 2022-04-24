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Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg

Новина українською →
София, Воскресенье 24 апреля 2022 10:11
Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg Фото: премьер-министр Болгарии Кирил Петков (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

В парламенте Болгарии идут споры из-за вопроса поставок вооружения Украине. Страна пока отказалась предоставлять военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, пока не спешит помогать Украине с оружием. Страна ограничивала свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив каски и бронежилеты.

В парламенте Болгарии не могут прийти к единому мнению касательно данного вопроса. Пророссийские социалисты выступили против, заявив, что выйдут из коалиции, если военная техника будет отправлена ​​в Украину.

В то же время правоцентристская партия "Демократическая Болгария" также пригрозила выходом из коалиции, если правительство не поможет Украине.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к болгарскому правительству, призывая оставаться "на правильной стороне истории".

Ранее мы сообщали, что Бельгия пообещала предоставить Украине военную помощь на 76 млн евро, которая будет включать автоматы, горючее и противотанковые средства.

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