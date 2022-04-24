Болгарский премьер на следующей неделе посетит Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на btvnovinite.bg .

"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездки туда немного особенные, потому что это война. Мы полетим в Польшу, и я не могу назвать точный маршрут оттуда, но есть особая подготовка к поездке ночью и попаданию в украинскую столицу", - отметил Петков.

По его словам, болгарская сторона передаст Украине каски и бронежилеты. Что касается вооружений, то здесь необходима консолидированная позиция болгарской коалиции.

"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но у премьер-министра главная задача - заставить эту коалицию выработать общую позицию", - добавил он.